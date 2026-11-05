सहपऊ: आग लगने से 12 बीघा करब व पुआल जलकर राख, पेड़-बिटोरा भी जला, किसान परेशान
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Thu, 05 Nov 2026 04:34 PM IST
सार
खेतों में रखी बाजरा की करब और धान के पुआल में आग लग गई। जिससे सब जलकर राख हो गया। किसान का कहना है कि अब उसे पशुओं के चारे के लिए अलग से इंतजाम करना पड़ेगा, जिससे उसे दोहरा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा।
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विस्तार
सहपऊ के गांव मकनपुर में बुधवार रात करीब 12 बजे किसान नीरेंद्र सिंह उर्फ भूरा के खेतों पर रखी सात बीघा की बाजरा की करब और करीब पांच बीघा के धान के पुआल में आग लग गई। घटना से किसान को आर्थिक नुकसान हुआ है।
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आग की चपेट में आकर पास ही बने बिटोरे के अलावा कुछ पेड़ भी जल गए। पीड़ित किसान ने बताया कि आग कैसे लगी, उसे इसकी जानकारी नहीं है। सूचना पर पहुंची अग्निशमन विभाग की दमकल की गाड़ी ने आग पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया, लेकिन तब तक पूरी करब और पुआल जलकर राख हो चुकी थी। किसान का कहना है कि अब उसे पशुओं के चारे के लिए अलग से इंतजाम करना पड़ेगा, जिससे उसे दोहरा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा।
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