Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Fire Destroys 12 Bigha Fodder, Trees In Sahpau

सहपऊ: आग लगने से 12 बीघा करब व पुआल जलकर राख, पेड़-बिटोरा भी जला, किसान परेशान

Thu, 05 Nov 2026 04:34 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Thu, 05 Nov 2026 04:34 PM IST
सार

खेतों में रखी बाजरा की करब और धान के पुआल में आग लग गई। जिससे सब जलकर राख हो गया। किसान का कहना है कि अब उसे पशुओं के चारे के लिए अलग से इंतजाम करना पड़ेगा, जिससे उसे दोहरा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा।

विज्ञापन
Fire Destroys 12 Bigha Fodder, Trees In Sahpau
गांव मकनपुर में करब-पुआल में लगी आग - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सहपऊ के गांव मकनपुर में बुधवार रात करीब 12 बजे किसान नीरेंद्र सिंह उर्फ भूरा के खेतों पर रखी सात बीघा की बाजरा की करब और करीब पांच बीघा के धान के पुआल में आग लग गई। घटना से किसान को आर्थिक नुकसान हुआ है।

विज्ञापन


आग की चपेट में आकर पास ही बने बिटोरे के अलावा कुछ पेड़ भी जल गए। पीड़ित किसान ने बताया कि आग कैसे लगी, उसे इसकी जानकारी नहीं है। सूचना पर पहुंची अग्निशमन विभाग की दमकल की गाड़ी ने आग पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया, लेकिन तब तक पूरी करब और पुआल जलकर राख हो चुकी थी। किसान का कहना है कि अब उसे पशुओं के चारे के लिए अलग से इंतजाम करना पड़ेगा, जिससे उसे दोहरा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed