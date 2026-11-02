फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   The police halted the repair work on the monument.

Hathras News: स्मारक के मरम्मत कार्य को पुलिस ने रुकवाया

Mon, 02 Nov 2026 02:34 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:34 AM IST
विज्ञापन
The police halted the repair work on the monument.
 मरम्मत कार्य को रूकवाने के दौरान पुलिस उपनिरीक्षक व बसपा नेता डाॅ. अविन शर्मा व कार्यकर्ताओं क - फोटो : samvad
मथुरा अड्डा तिराहे पर बदहाल पड़े पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के प्रतिमा स्मारक की मरम्मत कराने पहुंचे बसपा नेता डॉ. अविन शर्मा का काम पुलिस ने रुकवा दिया। उन्होंने रविवार सुबह निजी खर्च से मरम्मत शुरू कराई थी। कार्रवाई से बसपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में नाराजगी फैल गई।
विज्ञापन

स्मारक की दोनों तरफ की चहारदीवारी टूटी है और सफाई भी नहीं हो रही है। शनिवार को डॉ. अविन शर्मा ने रविवार को निर्माण सामग्री मंगवाकर काम शुरू कराया। उपनिरीक्षक अंकित चौधरी ने नगर पंचायत चेयरमैन की शिकायत और स्वीकृत बजट का हवाला देकर काम रुकवा दिया। चेयरमैन प्रतिनिधि राधारमन अग्रवाल ने बताया कि स्मारक का 11 लाख रुपये से सुंदरीकरण होगा। टेंडर प्रक्रिया चल रही है। चार से छह दिन में काम शुरू होगा। मथुरा रोड पर 39 लाख रुपये से स्मृति द्वार भी बनाया जाना प्रस्तावित है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed