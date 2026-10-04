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Hathras News: कव्वालियों के मुकाबले में झूमे श्रोता

Sun, 04 Oct 2026 02:14 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Sun, 04 Oct 2026 02:14 AM IST
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The audience swayed to the Qawwali contest.
दाऊजी मेला के पंडाल में आयोजित मुकाबला-ए-कव्वाली में प्रस्तुति देते कव्वाल। संवाद - फोटो : Samvad
मेला श्रीदाऊजी महाराज के पंडाल में शनिवार रात मुकाबला-ए-कव्वाली का आयोजन किया गया। मशहूर कव्वाल आसिफ सुल्तानी और आमंत्रित कव्वाला साहिबा परवीन के बीच सुरों और लफ्जों का कड़ा मुकाबला देखने को मिला। रूहानी और सूफियाना रंग में डूबी इस महफिल में कलाम सुनकर पंडाल में मौजूद हजारों श्रोता झूमने पर मजबूर हो गए।
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उद्घाटन सांसद प्रतिनिधि राजेश सिंह गुड्डू व अपना दल के अध्यक्ष रवि सारस्वत ने किया। संयोजक रवि खां एडवोकेट व सह संयोजक राजेश सारस्वत ने अतिथियों का स्वागत किया।
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मंच से जब कलाम पढ़ा गया कि आला है ज़माने में किरदार मुहम्मद का, दीवाना हुआ देखो संसार मुहम्मद का..., तो पूरा पंडाल वाह-वाह और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इसके जवाब में दूसरे छोर से आशिकाना और अकीदत भरे अंदाज में हाल-ए-दिल किसको सुनाएं आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पर जाएं आपके होते हुए, कलाम पेश किया गया। दोनों कलाकारों के बीच देर रात तक चले इस मुकाबले और शेरो-शायरी की नोक-झोंक ने दर्शकों को अंत तक बांधे रखा। पूर्व बार अध्यक्ष अतुल आंधीवाल एडवोकेट ने संचालन किया।
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