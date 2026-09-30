Hathras News: घर में कार्य कर रही किशोरी को सर्प ने डसा, मौत

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यह सुनकर परिजनों में चीख-पुकार मच गई। कल्पना मंगलवार की सुबह घर में कार्य कर रही थी। इस दौरान उसे एक जहरीले सांप ने डस लिया, जिससे वह अचेत होकर गिर गई। परिजन तत्काल उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे।वहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन रोते-बिलखते हुए उसके शव को अपने साथ गांव ले गए। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। सीएचसी प्रभारी डाॅ. राज वर्मा का कहना है कि किशोरी को जब तक सीएचसी लाया गया था, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी, इसलिए उसे एंटी वेनम नहीं लगाई जा सकी। सर्प के डसने के बाद पीड़ित को बिना देरी किए सीधे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। हर स्वास्थ्य केंद्र पर एंटी वेनम उपलब्ध हैं। सही समय पर वैक्सीन व उपचार मिलने से मरीज की जान बच सकती है। संवाद