Hathras News: बिजली चोरी पकड़ने गई टीम पर हमला, रिपोर्ट

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अवर अभियंता प्रवीन कुमार ने नामजद आरोपी के खिलाफ दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। 18 सितंबर को वह अपनी टीम के साथ गांव खिजरपुर पहुंचे थे। वहां भुवनेश चौहान पुत्र रविंद्र सिंह के घर पर एक केबल पोल से विद्युत आपूर्ति हो रही थी।टीम में शामिल कर्मचारी किशन प्रताप ने भुवनेश से कनेक्शन की रसीद और अन्य दस्तावेज मांगे। इस पर आरोपी ने कर्मचारी को गाली-गलौज की। उसने किशन प्रताप को मारपीट कर घायल कर दिया। आरोपी ने कर्मचारी को जान से मारने की धमकी भी दी। कोतवाल शिवकुमार शर्मा ने बताया कि मामले की विवेचना की जा रही है।