Hathras News: नगला गजुआ में महिला की संदिग्ध मौत

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इमरजेंसी पर तैनात चिकित्सक के अनुसार, महिला के गले पर फंदे के निशान थे, इसलिए फंदे पर लटकने से मौत की आशंका थी। परिजन बिना किसी पुलिस कार्रवाई के शव घर ले गए। दो साल पहले महिला के पति शिव सिंह की भी मौत हो चुकी है। ट्रेन की चपेट में आकर उनकी मृत्यु हुई थी। तब भी घरेलू विवाद का मामला सामने आया था। सीओ योगेंद्र कृष्ण नारायण ने बताया कि परिजनों की ओर से कोई सूचना नहीं दी गई है। प्रकरण में जांच कराई जा रही है। संवाद

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गांव नगला गजुआ में मंगलवार की सुबह संदिग्ध परिस्थिति में गुड्डी देवी (50) की मौत हो गई। परिजन उन्हें अचेत हालत में जिला अस्पताल की इमरजेंसी लेकर पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।