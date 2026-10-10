Hathras News: सादाबाद में राजस्व निरीक्षकों के नाम पर फर्जी आईडी बनने की आशंका

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राजस्व निरीक्षकों ने अधिकारियों से फर्जी आईडी को तत्काल ब्लॉक या निरस्त करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के आंदोलन के दौरान यह आईडी बनाई गई। राजस्व निरीक्षक संघ इस आंदोलन को नैतिक समर्थन दे रहा है। किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी जानकारी और सहमति के बिना यह आईडी बनाई है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, इस आईडी से ऑनलाइन प्राप्त प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो रहा है। संबंधित निरीक्षकों को इस गतिविधि की कोई जानकारी नहीं थी।जांच और कार्रवाई की मांगराजस्व निरीक्षकों ने आशंका जताई कि बिना समुचित जांच के प्रमाण पत्र जारी होना गंभीर अनियमितता है। यह साइबर अपराध का मामला भी हो सकता है। उन्होंने अधिकारियों से प्रकरण की जांच कराने की मांग की है। तहसीलदार सोनू बघेल ने बताया कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। बिसावर के राजस्व निरीक्षक रामनिवास ने शिकायत करने का प्रयास किया, और शनिवार को शिकायती पत्र सौंपा जाएगा।