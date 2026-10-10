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Hathras News: सवा सात करोड़ से करबन नदी पर बनेगा प्रीस्ट्रेस्ड गर्डर पुल

Sat, 10 Oct 2026 02:23 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:23 AM IST
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A prestressed girder bridge will be constructed over the Karban River at a cost of over 7.25 crore.
प्रतीकात्मक चित्र। - फोटो : Archive
सादाबाद क्षेत्र में आवागमन की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए करबन नदी पर करीब सवा सात करोड़ रुपये की लागत से प्रीस्ट्रेस्ड गर्डर पुल बनेगा। गुतहरा-सिखरा मार्ग पर बनने वाले इस पुल की चौड़ाई 10 मीटर होगी। पुल के निर्माण से लोगों को नदी पार करने के दौरान होने वाली दिक्कतों से भी राहत मिलेगी।
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लोक निर्माण विभाग की ओर से पुल निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग संजीव कुमार वर्मा ने बताया कि यहां की सड़क बनने के बाद अब पुल के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। संवाद
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