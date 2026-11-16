Hathras News: मंडी में बाजरा के भाव में उछाल, 2700 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंचे दाम

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पिछले सप्ताह मंडी में बाजरा 2200 से 2400 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा था। अब इसके भाव बढ़कर 2650 से 2700 रुपये तक पहुंच गए हैं। आवक में भी तेजी आई है। मंडी में एक दिन में 8575 क्विंटल बाजरा पहुंचा। जिले में बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2900 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। इसके बावजूद किसान तत्काल नकद भुगतान और कम भागदौड़ के चलते मंडी में उपज बेच रहे हैं।आठ केंद्रों पर 20,231 क्विंटल खरीद- जिले के आठ सरकारी क्रय केंद्रों पर 1.30 लाख क्विंटल बाजरा खरीद का लक्ष्य है। इसके सापेक्ष अब तक 20,231.50 क्विंटल यानी 15.56 प्रतिशत खरीद हुई है। मंडी समिति के दो सरकारी केंद्रों पर 34 हजार क्विंटल के लक्ष्य के मुकाबले करीब तीन हजार क्विंटल खरीद हुई है।- जिला खाद्य निरीक्षक कमला प्रसाद यादव ने बताया कि जिले में निर्धारित लक्ष्य के करीब 16 प्रतिशत खरीद हो चुकी है। खुले बाजार में भाव बढ़ने से खरीद प्रभावित हुई है, लेकिन लक्ष्य पूरा करने के लिए अभी पर्याप्त समय है।- जब मंडी में 2650 से 2700 रुपये प्रति क्विंटल तक भाव मिल रहा है और नकद भुगतान भी तुरंत हो जाता है, तो 200 रुपये के अंतर के लिए सरकारी क्रय केंद्र के चक्कर क्यों काटें। - प्रेमचंद्र किसान, गांव गढ़ी कछवाहा।- मंडी और क्रय केंद्र के भाव में ज्यादा अंतर नहीं है। 10 से 20 क्विंटल बाजरा बेचने के लिए कौन कागजी कार्रवाई और भागदौड़ करे, किसान सीधे मंडी में उपज बेचकर नकद भुगतान ले रहा है। - मनीष राना, किसान, गांव कूंवरपुर।