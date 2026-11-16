Hathras News: जमीनी के विवाद में दो पक्षों में मारपीट व फायरिंग, तीन घायल
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:59 AM IST
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:59 AM IST
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क्षेत्र के अरौठा गांव में रविवार रात जमीन के पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों में संघर्ष हो गया। पहले दोनों ओर से जमकर मारपीट हुई, इसके बाद फायरिंग होने की बात सामने आई है। घटना में तीन युवकों को छर्रे लगे हैं। उनकी गंभीर हालत देखते हुए आगरा रेफर किया गया है।
गांव में अन्नी और भूरा फौजी के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। रविवार रात दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई। आरोप है कि इसके बाद दोनों ओर से फायरिंग की गई। इसमें योगवीर, दिग्विजय सिंह और लवकेश छर्रे लगने से घायल हो गए। इनके अलावा कुछ अन्य लोगों के भी घायल होने की सूचना है। सभी घायलों को सीएचसी सादाबाद लाया गया, जहां से तीन को आगरा भेज दिया गया।
ग्रामीणों के अनुसार, पुलिस को मौके से खाली कारतूस, तमंचा, एक कार और स्प्लेंडर बाइक मिली है। सीओ योगेंद्र कृष्ण नारायण ने फायरिंग की घटना से इन्कार किया है। उन्होंने बताया कि मारपीट में घायल तीनों युवकों को आगरा रेफर किया गया है। शांति के लिए गांव में पुलिस तैनात कर दी है।
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गांव में अन्नी और भूरा फौजी के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। रविवार रात दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई। आरोप है कि इसके बाद दोनों ओर से फायरिंग की गई। इसमें योगवीर, दिग्विजय सिंह और लवकेश छर्रे लगने से घायल हो गए। इनके अलावा कुछ अन्य लोगों के भी घायल होने की सूचना है। सभी घायलों को सीएचसी सादाबाद लाया गया, जहां से तीन को आगरा भेज दिया गया।
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ग्रामीणों के अनुसार, पुलिस को मौके से खाली कारतूस, तमंचा, एक कार और स्प्लेंडर बाइक मिली है। सीओ योगेंद्र कृष्ण नारायण ने फायरिंग की घटना से इन्कार किया है। उन्होंने बताया कि मारपीट में घायल तीनों युवकों को आगरा रेफर किया गया है। शांति के लिए गांव में पुलिस तैनात कर दी है।
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