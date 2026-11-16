Hathras News: जमीनी के विवाद में दो पक्षों में मारपीट व फायरिंग, तीन घायल

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गांव में अन्नी और भूरा फौजी के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। रविवार रात दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई। आरोप है कि इसके बाद दोनों ओर से फायरिंग की गई। इसमें योगवीर, दिग्विजय सिंह और लवकेश छर्रे लगने से घायल हो गए। इनके अलावा कुछ अन्य लोगों के भी घायल होने की सूचना है। सभी घायलों को सीएचसी सादाबाद लाया गया, जहां से तीन को आगरा भेज दिया गया।ग्रामीणों के अनुसार, पुलिस को मौके से खाली कारतूस, तमंचा, एक कार और स्प्लेंडर बाइक मिली है। सीओ योगेंद्र कृष्ण नारायण ने फायरिंग की घटना से इन्कार किया है। उन्होंने बताया कि मारपीट में घायल तीनों युवकों को आगरा रेफर किया गया है। शांति के लिए गांव में पुलिस तैनात कर दी है।