Hathras News: निर्वाचन से पहले संवेदनशील बूथों की होगी पड़ताल

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रविवार को पुलिस लाइन स्थित ऑडिटोरियम में प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर डीएम ने निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अधिकारी बूथों तक पहुंचने वाले रास्तों, सड़कों, पुलिया और भवनों की स्थिति जांचें। बिजली, पेयजल, शौचालय, रैंप, दरवाजे और खिड़कियों की उपलब्धता का भौतिक सत्यापन कर कमियों को समय से दूर कराएं।मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा करते हुए उन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं, महिलाओं और अन्य पात्र नागरिकों के नाम सूची में शामिल कराने के निर्देश दिए। 21, 22, 27 और 28 नवंबर को विशेष अभियान के दौरान बूथों पर बीएलओ की मौजूदगी सुनिश्चित कराएं। अपात्र प्रविष्टियों का नियमानुसार निराकरण करने के साथ ईपी और जेंडर रेशियो में सुधार पर भी ध्यान दें।एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने कहा कि निरीक्षण केवल औपचारिकता न रहे। अधिकारी स्थानीय लोगों से संवाद कर भयभीत मतदाताओं और माहौल बिगाड़ने वाले व्यक्तियों की पहचान करें। बैठक में एडीएम वित्त एवं राजस्व, एएसपी सहित अन्य अधिकारियों ने भी निर्वाचन संबंधी दायित्वों की जानकारी दी। डीएम ने नोडल अधिकारियों को आपसी समन्वय से तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए।