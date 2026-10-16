फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Surge in demand for e-scooters during Navratri; 220 units expected to be sold

Hathras News: नवरात्र में ई-स्कूटर की बढ़ी मांग, 220 की बिक्री का अनुमान

Fri, 16 Oct 2026 03:04 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Fri, 16 Oct 2026 03:04 AM IST
विज्ञापन
Surge in demand for e-scooters during Navratri; 220 units expected to be sold
शहर के एक शोरूम पर बिक्री के लिए रखीं स्कूटी। संवाद - फोटो : Samvad
नवरात्र में दोपहिया वाहनों के बाजार में इलेक्ट्रिक स्कूटर की मांग बढ़ी है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और कम रखरखाव खर्च के चलते ग्राहक ईवी की ओर रुख कर रहे हैं। कारोबारियों का अनुमान है कि नवरात्र से दशहरा और धनतेरस तक जिले में करीब 220 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री हो सकती है।
विज्ञापन

त्योहारी सीजन में वाहन खरीदने के लिए शोरूम में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ी है। कंपनियां और डीलर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए छूट, एक्सचेंज बोनस और आसान फाइनेंस की सुविधाएं दे रहे हैं। ई-स्कूटर की कम रनिंग कॉस्ट भी ग्राहकों को लुभा रही है।
विज्ञापन

कम खर्च बना पसंद की वजह
दोपहिया वाहन विक्रेता देवेश सिंघल के अनुसार, पेट्रोल वाहन चलाने में प्रति किलोमीटर करीब दो से ढाई रुपये खर्च होते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक वाहन की रनिंग कॉस्ट करीब 20 से 30 पैसे है। नवरात्र में बुकिंग और पूछताछ बढ़ी है। दशहरा और धनतेरस तक बिक्री में और तेजी आने की उम्मीद है। विक्रेता राजीव कुमार अग्निहोत्री ने बताया कि बैटरी रेंज और चार्जिंग को लेकर ग्राहकों का भरोसा बढ़ा है। नए मॉडल एक बार चार्ज करने पर 100 से 150 किलोमीटर तक चलने का दावा करते हैं। घर पर चार्जिंग की सुविधा भी ई-स्कूटर की मांग बढ़ा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed