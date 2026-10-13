फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Students are rushing between Agra and Aligarh for agricultural degree studies.

Hathras News: कृषि स्नातक की पढ़ाई के लिए आगरा-अलीगढ़ दौड़ रहे छात्र

Tue, 13 Oct 2026 01:57 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Tue, 13 Oct 2026 01:57 AM IST
विज्ञापन
Students are rushing between Agra and Aligarh for agricultural degree studies.
प्रतीकात्मक चित्र। - फोटो : Archive
जिले में कृषि क्षेत्र का दायरा काफी बड़ा होने के बावजूद उच्च शिक्षा का हाल यह है कि जिले के एक भी महाविद्यालय में कृषि विषय से स्नातक की मान्यता नहीं है। नतीजतन, कृषि में भविष्य संवारने का सपना देखने वाले जिले के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए रोज अलीगढ़ और आगरा की दौड़ लगानी पड़ रही है।
विज्ञापन

जिले का कुल क्षेत्रफल करीब 1,80,303 हेक्टेयर है, जिसमें से लगभग 1,49,303 हेक्टेयर भूमि पर खेती होती है। कृषि बाहुल्य जिला होने के बावजूद स्थानीय स्तर पर कृषि की आधुनिक शिक्षा का भारी अभाव है। आंकड़ों के अनुसार जिले में प्रतिवर्ष इंटरमीडिएट स्तर पर लगभग 350 छात्र कृषि विषय से परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं।
विज्ञापन

स्थानीय स्तर पर स्नातक में यह विषय उपलब्ध न होने के कारण इनमें से अधिकांश विद्यार्थी पड़ोस के जनपद अलीगढ़ स्थित इगलास के शिवदान सिंह महाविद्यालय में प्रवेश लेते हैं। वहीं कई छात्र आगरा का रुख करते हैं, जबकि साधनविहीन छात्र मन मारकर कला अथवा विज्ञान के अन्य विषयों में दाखिला लेने के लिए विवश हो जाते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

पीसी बागला महाविद्यालय के प्राचार्य महावीर सिंह छौंकर ने बताया कि जिले में कुल 90 महाविद्यालय संचालित हो रहे हैं, लेकिन विडंबना यह है कि इनमें से किसी भी कॉलेज में कृषि विषय से स्नातक की मान्यता नहीं है। हमारी कोशिश है कि हमारे महाविद्यालय में एग्रीकल्चर की ब्रांच आए तो छात्रों को आसानी हो।



कृषि से 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद हाथरस के कई महाविद्यालयों में बीएससी (कृषि) के लिए प्रयास किया, लेकिन कहीं भी यह विषय नहीं मिला। अंततः मजबूर होकर दूसरे जिले के कॉलेज में प्रवेश लेना पड़ा।

-धीरज प्रताप निवासी आगरा रोड, हाथरस।




हाथरस में कृषि कॉलेज की सुविधा न होने और बाहर जाकर पढ़ाई करने में काफी दिक्कतें आती हैं। यह समझ लीजिए कि पढ़ाई के करीब दो से तीन घंटे आने-जाने में ही खर्च हो जाते हैं। जिले को कृषि से संबंधित महाविद्यालय की आवश्यकता है।
-प्रिंस चौधरी निवासी हरिओम एन्क्लेव।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed