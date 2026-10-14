फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Stress is driving up blood pressure; the number of patients is rising.

Hathras News: तनाव बढ़ा रहा रक्तचाप, बढ़ रहे मरीज

Wed, 14 Oct 2026 02:05 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Wed, 14 Oct 2026 02:05 AM IST
विज्ञापन
Stress is driving up blood pressure; the number of patients is rising.
प्रतीकात्मक चित्र। - फोटो : Archive
जिले में बदलती जीवनशैली और लगातार बढ़ते मानसिक तनाव के कारण उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। स्थिति यह है कि जिला अस्पताल में हर महीने बीपी के मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे स्वास्थ्य विभाग भी चिंता में है।
विज्ञापन

जिला अस्पताल के आंकड़ों के अनुसार, अगस्त माह में कुल 228 मरीज उच्च रक्तचाप की शिकायत लेकर पहुंचे। वहीं सितंबर माह में यह आंकड़ा बढ़कर 267 तक पहुंच गया। पिछले महज 12 दिनों के भीतर ही 67 मरीज बीपी की समस्या के साथ अस्पताल आ चुके हैं। इनमें सबसे चिंताजनक बात यह है कि प्रभावित होने वाले कुल मरीजों में 35 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं व कामकाजी लोगों की संख्या 67 प्रतिशत है।
विज्ञापन

हार्मोनल असंतुलन भी जिम्मेदार : फिजिशियन डॉ. अवधेश कुमार के अनुसार, अत्यधिक मानसिक तनाव, एंग्जायटी और भागदौड़ भरी जीवनशैली के कारण शरीर के भीतर हार्मोनल असंतुलन पैदा होने लगता है। अत्यधिक तनाव की स्थिति में शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनालाईन जैसे हार्मोंस का स्राव बहुत तेजी से बढ़ जाता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

इनके बढ़ने से रक्त वाहिकाएं सिकुड़ने लगती हैं, जिससे हृदय को पंप करने में अधिक मेहनत करनी पड़ती है और रक्तचाप अचानक उच्च हो जाता है। लंबे समय तक यह स्थिति रहने पर यह दिल की बीमारियों और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed