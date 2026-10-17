Hathras News: आज खास
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Sat, 17 Oct 2026 02:41 AM IST
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- सासनी : रामलीला मैदान रामलीला का मंचन रात 8 बजे।
- पुरदिलनगर : रामलीला मैदान में रामलीला का मंचन रात 8 बजे।
- सिकंदराराऊ : रामलीला में श्रीराम विवाह, दशरथ-कैकेयी संवाद लीला का मंचन 5 बजे।
-सिकंदराराऊ : सिद्ध पीठ पथवारी मंदिर कासगंज रोड पर भागवत कथा दोपहर 2 बजे।
- अपना वाली धर्मशाला : भागवत कथा का आयोजन दोपहर 3 बजे।
- हाथरस : रामलीला मैदान में रामलीला का मंचन रात 8 बजे।
- हाथरस : रामलीला मैदान में श्रीकृष्ण लीला का मंचन सुबह 8 बजे।
- रमनपुर : चामुंडा देवी मंदिर में पीतांबरा महायज्ञ सुबह 9 बजे।
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- पुरदिलनगर : रामलीला मैदान में रामलीला का मंचन रात 8 बजे।
- सिकंदराराऊ : रामलीला में श्रीराम विवाह, दशरथ-कैकेयी संवाद लीला का मंचन 5 बजे।
-सिकंदराराऊ : सिद्ध पीठ पथवारी मंदिर कासगंज रोड पर भागवत कथा दोपहर 2 बजे।
- अपना वाली धर्मशाला : भागवत कथा का आयोजन दोपहर 3 बजे।
- हाथरस : रामलीला मैदान में रामलीला का मंचन रात 8 बजे।
- हाथरस : रामलीला मैदान में श्रीकृष्ण लीला का मंचन सुबह 8 बजे।
- रमनपुर : चामुंडा देवी मंदिर में पीतांबरा महायज्ञ सुबह 9 बजे।