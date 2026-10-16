Hathras News: आज खास

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- सहपऊ : सीएचसी प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे।

- पुरदिलनगर : रामलीला मैदान में रामलीला महोत्सव का आयोजन रात 8 बजे।

- सिकंदराराऊ : रामलीला के तहत भगवान श्रीराम की बरात शाम 5 बजे।

-सिकंदराराऊ : कासगंज रोड स्थित सिद्ध पीठ पथवारी मंदिर में भागवत कथा दोपहर 2 बजे।

- हाथरस : अपना वाली धर्मशाला में भागवत कथा दोपहर 03 बजे।

- हाथरस : रामलीला मैदान से हनुमान जी की शोभायात्रा व बाली वध लीला रात 8 बजे।

- हाथरस : रामलीला मैदान में श्रीकृष्ण लीला का मंचन।

- रमनपुर : चामुंडा देवी मंदिर पर पीतांबरा महायज्ञ सुबह 9 बजे।

- सासनी : रामलीला मैदान में रामलीला का मंचन रात 8 बजे।