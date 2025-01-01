Hathras News: आज खास
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Thu, 08 Oct 2026 02:05 AM IST
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- सासनी : कस्बा में श्रीराम बरात शाम 5 बजे।
- तहसील सासनी : सभागार में एसडीएम की अध्यक्षता में जनसुनवाई सुबह 10 बजे।
- खेल स्टेडियम : क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए ट्रायल सुबह 11 बजे।
- पुलिस लाइन : मैदान में जिला स्तरीय 28वीं एथलेटिक्स प्रतियोगिता सुबह 9.30 बजे।
- हाथरस : सभी मंडलियों द्वारा प्रभात फेरी निकालकर कमला बाजार बड़ी कोठी पर कार्यक्रम सुबह 6 बजे।
- सिकंदराराऊ : हाथरस रोड पर गांव लश्करगंज में भागवत कथा दोपहर 2 बजे।
- हनुमान गली : रामलीला महोत्सव के तहत भगवान राम की बरात निकाली जाएगी।
- गांव बाजिदपुर : रामलीला महोत्सव का शुभारंभ शाम 7 बजे।
- सिकंदराराऊ : मंडी गांधीगंज स्थित रामलीला मंचन स्थल पर रासलीला शाम 7 बजे।
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- तहसील सासनी : सभागार में एसडीएम की अध्यक्षता में जनसुनवाई सुबह 10 बजे।
- खेल स्टेडियम : क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए ट्रायल सुबह 11 बजे।
- पुलिस लाइन : मैदान में जिला स्तरीय 28वीं एथलेटिक्स प्रतियोगिता सुबह 9.30 बजे।
- हाथरस : सभी मंडलियों द्वारा प्रभात फेरी निकालकर कमला बाजार बड़ी कोठी पर कार्यक्रम सुबह 6 बजे।
- सिकंदराराऊ : हाथरस रोड पर गांव लश्करगंज में भागवत कथा दोपहर 2 बजे।
- हनुमान गली : रामलीला महोत्सव के तहत भगवान राम की बरात निकाली जाएगी।
- गांव बाजिदपुर : रामलीला महोत्सव का शुभारंभ शाम 7 बजे।
- सिकंदराराऊ : मंडी गांधीगंज स्थित रामलीला मंचन स्थल पर रासलीला शाम 7 बजे।