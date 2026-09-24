Hathras News: आज खास
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Thu, 24 Sep 2026 02:00 AM IST
विज्ञापन
- सहपऊ : सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस सुबह 9 बजे।
- सासनी : हरी नगर में भागवत कथा दोपहर 12 बजे।
-चंदपा : सीपीएल-4 के तहत क्रिकेट टूर्नामेंट सुबह 10 बजे।
- मेंडू रोड : हरिनारायण व्यायामशाला में हरिदासोत्सव का आयोजन सुबह 10 बजे।
- सासनी : तहसील के सभागार में जनता दरबार सुबह 10 बजे।
विज्ञापन
- सासनी : हरी नगर में भागवत कथा दोपहर 12 बजे।
-चंदपा : सीपीएल-4 के तहत क्रिकेट टूर्नामेंट सुबह 10 बजे।
- मेंडू रोड : हरिनारायण व्यायामशाला में हरिदासोत्सव का आयोजन सुबह 10 बजे।
- सासनी : तहसील के सभागार में जनता दरबार सुबह 10 बजे।