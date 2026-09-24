Hathras News: आज खास

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- सासनी : हरी नगर में भागवत कथा दोपहर 12 बजे।

-चंदपा : सीपीएल-4 के तहत क्रिकेट टूर्नामेंट सुबह 10 बजे।

- मेंडू रोड : हरिनारायण व्यायामशाला में हरिदासोत्सव का आयोजन सुबह 10 बजे।

- सासनी : तहसील के सभागार में जनता दरबार सुबह 10 बजे।

- सहपऊ : सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस सुबह 9 बजे।