Hathras News: आज खास

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- मुरसान : श्री राधा बल्लभ मंदिर पर स्वास्थ्य शिविर सुबह 10 बजे।

-कलेक्ट्रेट : भारतीय किसान संघ का धरना-प्रदर्शन सुबह 11 बजे।

-सादाबाद : सादाबाद इंटर कॉलेज में सेवा संकल्प अभियान के तहत कार्यक्रम सुबह 10 बजे।

-सासनी : हरी नगर में भागवत कथा दोपहर 12 बजे।

- चंदपा : सीपीएल-4 के तहत क्रिकेट टूर्नामेंट सुबह 10 बजे।

- रामोजी रिसोर्ट : मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के पर शुभारंभ पर कृषकों से संवाद सुबह 9 बजे।