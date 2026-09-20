Hathras News: आज खास

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- हाथरस : जिले के सभी पीएचसी पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला सुबह 10 बजे।

- सासनी : कस्बा के हरी नगर में भागवत कथा दोपहर 12 बजे।

- नगला गूलर (तसींगा) : शिव मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा दोपहर 12 बजे।

- श्रीकृष्ण गोशाला रोड : संत कृपाल आश्रम में रुहानी सत्संग सुबह 8 बजे।