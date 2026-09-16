Hathras News: आज खास

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- सासनी : सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित दिवस का आयोजन सुबह 9 बजे।

- मुरसान : मथुरा रोड खुटीपुरी मोड़ स्थित श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर पर भगवान गणेश जी की महाआरती और कीर्तन शाम 5.30 बजे।

-दाऊजी मेला : वेद भगवान शिविर में अंगिरा ऋषि जयंती पर कार्यक्रम शाम 7 बजे।

- मेला पंडाल : स्वांग नौटंकी का आयोजन रात 8 बजे।

- सहपऊ : सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस का आयोजन सुबह 9 बजे।