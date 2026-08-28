Hathras News: आज खास
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Fri, 28 Aug 2026 02:19 AM IST
विज्ञापन
कजरौठी : लंबी कूद प्रतियोगिता का आयोजन शाम 4 बजे।
गांव एदलपुर : लंबी कूद प्रतियोगिता का आयोजन शाम 5 बजे।
सादाबाद : भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट का तहसील पर धरना-प्रदर्शन सुबह 11 बजे।
बैजनाथ मंदिर : रामलीला समिति द्वारा सादाबाद के बैजनाथ मंदिर के निकट कुश्ती दंगल दोपहर 12 बजे।
आनंदपुरी : प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विवि के अलीगढ़ रोड स्थित आनंदपुरी केंद्र पर रक्षाबंधन कार्यक्रम सुबह 11 बजे।
विज्ञापन
गांव एदलपुर : लंबी कूद प्रतियोगिता का आयोजन शाम 5 बजे।
सादाबाद : भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट का तहसील पर धरना-प्रदर्शन सुबह 11 बजे।
बैजनाथ मंदिर : रामलीला समिति द्वारा सादाबाद के बैजनाथ मंदिर के निकट कुश्ती दंगल दोपहर 12 बजे।
आनंदपुरी : प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विवि के अलीगढ़ रोड स्थित आनंदपुरी केंद्र पर रक्षाबंधन कार्यक्रम सुबह 11 बजे।