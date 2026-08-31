Hathras News: सुबह छह बजे से पहले ही चली गईं नोएडा की छह बसें

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डिपो प्रबंधन द्वारा लगातार सवारियां भरने के कारण बसों को समय से पूर्व ही एक-एक कर रवाना कर दिया गया। बाद में पहुंचे यात्रियों को बस स्टैंड पर रुककर इंतजार करना पड़ा। अचानक यात्रियों का दबाव बढ़ने से सुबह के समय बस स्टैंड पर नोएडा के लिए धड़ाधड़ बसों को रवाना किया गया।यहां रात के समय खड़ी होने वाली बसों का सुबह चार बजे से संचालन शुरू होता है। हर आधा घंटे पर समय सारिणी के अनुसार बसें रवाना होती हैं, लेकिन रविवार को लगातार नोएडा की सवारियां बस स्टैंड पर पहुंचने के कारण सुबह छह बजे तक करीब छह बसों को रवाना किया जा चुका था, जबकि सामान्य दिनों में यह बसें साढे़ आठ बजे तक रवाना हो पाती हैं।इसके बाद यात्रियों को नोएडा से बसों के आने का इंतजार रहा। जैसे ही कोई बस स्टैंड पर पहुंचती, वैसे ही वह यात्रियों से भर जाती। हालांकि यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नोएडा डिपो की ओर से राहत देते हुए करीब पांच अतिरिक्त बसों का संचालन भी शुरू किया गया है, जबकि हाथरस डिपो की ओर से भी तीन एसी बसों को नियमित रूप से नोएडा के लिए संचालित किया जा रहा है। दोपहर के समय भी हाथरस डिपो ने नोएडा के लिए दो अतिरिक्त बसें लगाईं। माना जा रहा है कि सोमवार को भी सुबह चार बजे से दिल्ली व नोएडा के लिए यात्रियों की भरमार रहेगी।