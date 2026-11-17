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डीएम ने बताया कि स्वगणना के लिए निर्धारित ऑनलाइन माध्यम पर कुल 40 सवालों के जवाब भरने होंगे। सभी नागरिक निर्धारित अवधि में सही और सटीक जानकारी दर्ज करें, जिससे जनगणना का कार्य सुगमता से संपन्न हो सके।उन्होंने सभी सरकारी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी स्वयं तथा अपने परिवार के सदस्यों की स्वगणना करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अपने संपर्क में आने वाले लोगों को भी इसके लिए जागरूक करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि जनगणना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है। इसमें प्रत्येक परिवार की सहभागिता जरूरी है। सभी लोग समय रहते स्वगणना पूरी कर अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें।