Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   firing and stone pelting on tractor-trolley riders

सादाबाद: ट्रैक्टर-ट्रॉली सवारों पर ताबड़तोड़ फायरिंग व पथराव, तीन गंभीर, घायल रेफर

Mon, 16 Nov 2026 10:50 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Mon, 16 Nov 2026 10:50 PM IST
सार

सादाबाद के गांव अरोठा में पुरानी रंजिश के चलते ट्रैक्टर-ट्रॉली सवार लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग और पथराव किया गया। फायरिंग में तीन लोग छर्रे लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए।

विज्ञापन
firing and stone pelting on tractor-trolley riders
पुलिस प्रतीकात्मक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सादाबाद के गांव अरोठा में पुरानी रंजिश के चलते ट्रैक्टर-ट्रॉली सवार लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग और पथराव किए जाने का मामला सामने आया है। फायरिंग में तीन लोग छर्रे लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए।

विज्ञापन


गांव अरोठा निवासी संजय कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि करीब दो माह पूर्व गांव के भूरी सिंह से सीमेंट के खंभे लगाने पर कहासुनी हो गई थी। इसी बात पर भूरी सिंह उससे रंजिश मानने लगा था। आरोप है कि 15 नवंबर की रात करीब आठ बजे उसका पार्टनर योगवीर निवासी मंस्या तथा कर्मचारी दिग्विजय निवासी महोली रोड मथुरा और लवकेश निवासी लाजपत नगर, मथुरा ट्रैक्टर लेकर नौहरे से निकलकर खेत की ओर जा रहे थे। 
विज्ञापन


तभी रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे भूरी सिंह, उसके पुत्र अजय, संतोष उर्फ सचदेव, प्रमोद और कुलदीप ने एकराय होकर उन पर हमला कर दिया। आरोप है कि अजय ने अपने पिता के लाइसेंसी हथियार से और अन्य आरोपियों ने अवैध असलहों से जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ फायरिंग की। आरोपियों ने पथराव भी किया, जिससे कार के शीशे टूट गए। 
विज्ञापन
विज्ञापन


फायरिंग में योगवीर, दिग्विजय और लवकेश गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपियों का एक तमंचा मौके से बरामद किया गया। कोतवाल विजय कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने संजय कुमार की तहरीर पर भूरी सिंह, अजय, संतोष उर्फ सचदेव, प्रमोद और कुलदीप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed