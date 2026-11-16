हाथरस: मजदूर ने फंदा लगाकर की खुदकुशी, पंखे के कुंदे से लटका मिला शव, देर रात पत्नी से हुआ था विवाद

हाथरस जंक्शन के गांव पुन्नेर में एक मजदूर ने घर में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। रविवार सुबह करीब 6:30 बजे उसका शव घर में पड़ा मिला। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पत्नी से पूछताछ की। प्रारंभिक जांच में पारिवारिक कलह की बात सामने आई है।

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किशनपाल (52) मजदूरी पर वेल्डिंग का काम करते थे। उनकी पहली पत्नी नेहा देवी की करीब 18 वर्ष पहले मृत्यु हो गई थी। पहली पत्नी से उनके दो बेटे हैं। इसके बाद उन्होंने करीब 16 वर्ष पहले ओडिशा की ममता से दूसरी शादी की थी। दूसरी पत्नी से उनका एक बेटा और एक बेटी हैं।पुलिस के अनुसार, पांच दिन पहले परिवार में विवाद हुआ था। इसके बाद से किशनपाल और उनकी पत्नी के बीच कहासुनी चल रही थी। शनिवार रात को भी दोनों के बीच विवाद हुआ था। रविवार सुबह घर से रोने-चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे। वहां किशनपाल का शव जमीन पर पड़ा था और उनकी पत्नी ममता पास बैठकर रो रही थीं। छत पर लगे पंखे के कुंदे से एक कपड़ा भी लटका हुआ था। सूचना मिलने पर हाथरस जंक्शन कोतवाली पुलिस और फोरेंसिक टीम गांव पहुंची। सीओ अमित पाठक ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हैंगिंग आया है।