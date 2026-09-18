हाथरस सड़क हादसा: अज्ञात वाहन ने दो पैदल युवकों को मारी टक्कर, एक की मौत, अन्य गंभीर का आगरा में चल रहा उपचार

सादाबाद के मई-अभयपुरा मार्ग पर आरएस कोल्ड स्टोर के सामने बृहस्पतिवार रात अज्ञात वाहन ने पैदल गांव की ओर जा रहे दो युवकों को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 22 वर्षीय अजीत उर्फ बिस्सू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके साथी देवा (24) गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर हालत में उनका उपचार आगरा में चल रहा है।

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गांव अभयपुरा निवासी अजीत उर्फ बिस्सू पुत्र स्वर्गीय नवीन कुमार और देवा पुत्र भगवती प्रसाद बृहस्पतिवार रात करीब आठ बजे मई-अभयपुरा मार्ग पर पैदल अपने गांव की ओर जा रहे थे। आरएस कोल्ड स्टोर के सामने पीछे से आए अज्ञात वाहन ने दोनों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद वाहन चालक फरार हो गया।जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को उपचार के लिए आगरा ले जाने लगे। रास्ते में अजीत ने दम तोड़ दिया, जबकि देवा को गंभीर हालत में आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस मौके पर पहुंच गई। कोतवाल विजय कुमार सिंह ने बताया कि अभी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।अजीत उर्फ बिस्सू की मौत की खबर जैसे ही गांव पहुंची, परिवार में चीख-पुकार मच गई। 22 साल की उम्र में सड़क हादसे ने परिवार से उनका बेटा छीन लिया। अजीत अपने पीछे मां सुधा और बड़े भाई साहिल को छोड़ गए हैं। जिस बेटे के घर लौटने का इंतजार परिवार कर रहा था, उसकी मौत की खबर सुनते ही मां और भाई का रो-रोकर बुरा हाल था।