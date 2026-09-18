फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Sadabad Road Accident Two Pedestrians Hit by Unknown Vehicle

हाथरस सड़क हादसा: अज्ञात वाहन ने दो पैदल युवकों को मारी टक्कर, एक की मौत, अन्य गंभीर का आगरा में चल रहा उपचार

Fri, 18 Sep 2026 09:48 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Fri, 18 Sep 2026 09:48 PM IST
सार

सड़क हादसे में अजीत की मौके पर मौत हो गई और देवा गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, वाहन चालक फरार है।

विज्ञापन
Sadabad Road Accident Two Pedestrians Hit by Unknown Vehicle
मृतक अजीत उर्फ बिस्सू - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सादाबाद के मई-अभयपुरा मार्ग पर आरएस कोल्ड स्टोर के सामने बृहस्पतिवार रात अज्ञात वाहन ने पैदल गांव की ओर जा रहे दो युवकों को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 22 वर्षीय अजीत उर्फ बिस्सू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके साथी देवा (24) गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर हालत में उनका उपचार आगरा में चल रहा है।

विज्ञापन


गांव अभयपुरा निवासी अजीत उर्फ बिस्सू पुत्र स्वर्गीय नवीन कुमार और देवा पुत्र भगवती प्रसाद बृहस्पतिवार रात करीब आठ बजे मई-अभयपुरा मार्ग पर पैदल अपने गांव की ओर जा रहे थे। आरएस कोल्ड स्टोर के सामने पीछे से आए अज्ञात वाहन ने दोनों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद वाहन चालक फरार हो गया। 
विज्ञापन


जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को उपचार के लिए आगरा ले जाने लगे। रास्ते में अजीत ने दम तोड़ दिया, जबकि देवा को गंभीर हालत में आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस मौके पर पहुंच गई। कोतवाल विजय कुमार सिंह ने बताया कि अभी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


मां और भाई को रोता छोड़ गए अजीत
अजीत उर्फ बिस्सू की मौत की खबर जैसे ही गांव पहुंची, परिवार में चीख-पुकार मच गई। 22 साल की उम्र में सड़क हादसे ने परिवार से उनका बेटा छीन लिया। अजीत अपने पीछे मां सुधा और बड़े भाई साहिल को छोड़ गए हैं। जिस बेटे के घर लौटने का इंतजार परिवार कर रहा था, उसकी मौत की खबर सुनते ही मां और भाई का रो-रोकर बुरा हाल था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed