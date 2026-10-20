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चंदपा सड़क हादसा: दुर्गा मूर्ति विसर्जन को जा रहे श्रद्धालुओं से भरा मैजिक लोडर पलटा, चीख-पुकार मची, आठ घायल

Tue, 20 Oct 2026 09:45 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Tue, 20 Oct 2026 09:45 PM IST
सार

जब वाहन चंदपा कोतवाली क्षेत्र के नगला भुस तिराहे के निकट पहुंचा, तो सामने से आ रहे वाहन से बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सवारियों की चीख-पुकार सुनकर लोग बचाने को दौड़े।

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Magic loader full of devotees overturned
मैजिक लोडर पलटा - फोटो : संवाद

विस्तार
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चंदपा में नगला भुस तिराहे के पास मंगलवार दोपहर दुर्गा माता की मूर्ति विसर्जन करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरा एक मैजिक लोडर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में वाहन में सवार आठ श्रद्धालु घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को तुरंत उपचार के लिए सीएससी भिजवाया, जहां सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

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सादाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव बढ़ार के ग्रामीणों ने गांव में दुर्गा प्रतिमा स्थापित की थी। मंगलवार को ग्रामीण मैजिक लोडर में सवार होकर कासगंज के सोरों में मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन करने जा रहे थे। जब वाहन चंदपा कोतवाली क्षेत्र के नगला भुस तिराहे के निकट पहुंचा, तो सामने से आ रहे वाहन से बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलट गया।
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हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सवारियों की चीख-पुकार सुनकर लोग बचाने को दौड़े। थोड़ी देर के लिए यातायात बाधित हो गया। दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। घटना स्थल पर पहुंची चंदपा पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सीओ योगेंद्र कृष्ण नारायण ने बताया कि लोडर अनियंत्रित होकर खुद ही ही पलट गया। हादसे में सभी सुरक्षित हैं।
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हादसे में ये हुए घायल
सुमित (20)
सुनीता (40)
पार्टी कुमार (17)
देवी (45)
सुमन देवी (40)
भगवान देवी (65)
राधिका (11)
गुंजन (17)

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