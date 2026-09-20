Hathras News: पेयजल के लिए तरस रहे लोग, अफसरों के सामने बिफरे

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इन लोगों ने बताया कि नगर पंचायत की ओर से यहां जलकल कनेक्शन तो दिए गए हैं, लेकिन पिछले करीब दो माह से पानी की सप्लाई ठीक प्रकार से नहीं हो रही है। कई बार कुछ समय के लिए पानी आने की उम्मीद रहती है, लेकिन नियमित आपूर्ति नहीं होने से लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो पा रही हैं।पीने के पानी से लेकर अन्य घरेलू कार्यों के लिए लोगों को पानी जुटाने में काफी परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि नगर पंचायत में कई बार मौखिक शिकायत की जा चुकी है। अधिकारियों से अनुरोध करने के बावजूद करीब दो माह बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। लोगों को दूसरे मोहल्लों से पानी ढोकर लाना पड़ रहा है।मौके पर विक्रम सिंह, पवन कुमार, शिव कुमार, जयंती प्रसाद, राजकपूर, रामजीलाल, विनोद कुमार, बृज मोहन, विक्रम, बंगाली आदि मौजूद थे। ईओ विकास जैन का कहना है कि टंकी की क्षमता कम होने से पानी आगे तक नहीं पहुंच पा रहा, इसलिए यहां पानी के वैकल्पिक इंतजाम कराए जाएंगे। यहां हैडपंप भी लगवाए जाएंगे।