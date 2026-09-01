Hathras News: आत्मदाह की घोषणा पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजरबंद

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अनमोल गुप्ता ने बताया कि 29 अगस्त को नगला रति में एक निराश्रित गोवंश के बीमार होने की सूचना मिली थी। उन्होंने राजकीय पशु चिकित्सालय में तैनात डॉ. पीयूष कुमार सिंह कुशवाहा को फोन किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने डिप्टी सीवीओ सिकंदराराऊ डॉ. कैलाशचंद्र लोधी से फोन पर संपर्क किया।आरोप है कि समस्या सुनने के बजाय डिप्टी सीवीओ ने कथित तौर पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया और शिकायत सीवीओ से करने को कहा।इससे नाराज अनमोल गुप्ता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिकायत करने तथा समाधान न होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी।इसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और रात में ही उनको तलाश कर निगरानी में ले लिया गया। अनमोल का आरोप है कि वह लंबे समय से अधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। कोतवाली प्रभारी मनीष चिकारा ने बताया कि राष्ट्रीय हिंदू साम्राज्य संगठन के संस्थापक सोशल मीडिया पर पोस्ट आत्मदाह की चेतावनी दी थी। इसके मद्देनजर एहतियातन उन्हें नजरबंद किया गया है।