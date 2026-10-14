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Hathras News: महंगाई की आंच से खौला सरसों का तेल, चटका भाव

Wed, 14 Oct 2026 02:07 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Wed, 14 Oct 2026 02:07 AM IST
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Mustard oil prices surge, heated by the impact of inflation.
शहर में एक दुकान पर रखे तेल के टिन। संवाद - फोटो : Samvad
करवाचौथ और दिवाली जैसे प्रमुख त्योहारों से पहले जिले के खुदरा बाजार में सरसों के तेल के भाव में एक बार फिर बड़ा उछाल देखने को मिला है।
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कुछ दिन पहले तक 175 रुपये प्रति लीटर के आसपास बिक रहे सरसों के तेल के दाम अब बढ़कर 185 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गए हैं। अचानक आई तेजी से आम आदमी की रसोई का बजट गड़बड़ा गया है।
कारोबारियों के मुताबिक इस तेजी के पीछे स्थानीय और वैश्विक दोनों कारण जिम्मेदार हैं। स्थानीय स्तर पर सरसों की नई फसल आने में अभी काफी समय बाकी है, जिससे मिलों के पास पुरानी सरसों का स्टॉक धीरे-धीरे कम हो रहा है।
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इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे पाम ऑयल और अन्य खाद्य तेलों के दामों में हुई बढ़ोतरी का सीधा असर घरेलू तेल-तिलहन बाजार पर देखने को मिल रहा है।
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त्योहारों के चलते मांग में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन आवक सीमित रहने के कारण भाव ऊपर की ओर भाग रहे हैं।
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