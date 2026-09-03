Hathras News: विकास भवन में लगेगी लिफ्ट, दिव्यांग व बुजुर्गों को मिलेगी राहत

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मामले की गंभीरता को देखते हुए टीएसी गाजियाबाद के मुख्य प्राविधिक परीक्षक सत्यप्रकाश सिंह ने 31 अगस्त को मुख्य विकास अधिकारी को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। जारी पत्र में कहा गया है कि राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड के सदस्य के पत्र के क्रम में विकास भवन में लिफ्ट स्थापित किए जाने का आगणन व प्रस्ताव तैयार कर तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाए, ताकि आगे की वित्तीय व प्रशासनिक कार्रवाई पूरी की जा सके।विकास भवन में लिफ्ट लगने से रोजाना अपने कार्यों के सिलसिले में आने वाले सैकड़ों दिव्यांगजन, बुजुर्गों और असहाय लोगों को ऊपरी मंजिलों पर जाने के लिए सीढि़यां चढ़ने से निजात मिलेगी।