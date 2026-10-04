Hathras News: वायुसेना कर्मी से की 2.80 लाख की धोखाधाड़ी

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तहरीर में एदलपुर निवासी सुरेश कुमार ने बताया कि वह भारतीय वायुसेना में आगरा में तैनात हैं। उनके निवास स्थान से कुछ दूरी पर गांव के ही युवक का होटल है, जहां वह अक्सर ड्यूटी के बाद बैठने चले जाते थे। इस दौरान उनकी मुलाकात गांव मंस्या निवासी एक युवक से हुई। आरोप है कि युवक उन्हें अंकल कहकर उनके मोबाइल को इस्तेमाल करने के लिए मांगता था।वह कुछ समय मोबाइल इस्तेमाल करने के बाद वापस कर देता था। करीब तीन महीने तक यह सिलसिला चलता रहा। हाल ही में जानकारी हुई कि युवक ने उनके मोबाइल का इस्तेमाल कर एक एप डाउनलोड किया और उसके माध्यम से हजारों रुपये का कर्ज लेकर रकम अपने खाते में ट्रांसफर कर ली। मोबाइल से होने वाले किसी भी भुगतान की रकम भी दिलीप के खाते में पहुंच जाती थी।सुरेश का आरोप है कि शनिवार सुबह करीब 10 बजे गांव के धर्मपाल सिंह और प्रवीन कुमार के साथ इस युवक के गांव मंस्या स्थित घर पहुंचे और रुपयों के संबंध में जानकारी मांगी तो आरोपी और उसके पिता ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। कोतवाल विजय कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।