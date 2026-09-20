Hathras News: मेले में आज

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सुबह 10 बजे : प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सम्मेलन का आयोजन मेला पंडाल में।

दोपहर 2 बजे : हिंदी प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन मेला पंडाल में।

दोपहर 3 बजे : अखिल भारतीय कुश्ती बुर्ज दंगल का आयोजन अखाड़े में।

शाम 7 बजे : मानस सम्मेलन का आयोजन वेद भगवान शिविर में।

शाम 8 बजे : एक रात कन्हैया से बात कार्यक्रम का आयोजन मेला पंडाल में।

मेले में आज