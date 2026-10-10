Hathras News: पांच सौ से 15 हजार रुपये तक बिक रहीं दुर्गा मां की प्रतिमाएं

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स्थानीय स्तर पर तैयार प्रतिमाओं के साथ मध्य प्रदेश से बनकर आईं प्रतिमाएं भी बाजार में बिक रही हैं। नवरात्र में घरों और सार्वजनिक पंडालों में मां दुर्गा की स्थापना की परंपरा है। इस कारण प्रतिमाओं की मांग बढ़ गई है। बाजार में एक फुट से लेकर सात फुट तक की प्रतिमाएं उपलब्ध हैं। लोग अपनी जरूरत, स्थान और बजट के अनुसार प्रतिमाओं की खरीदारी कर रहे हैं। छोटी प्रतिमाएं घरों में स्थापना के लिए पसंद की जा रही हैं। वहीं, बड़ी प्रतिमाएं सार्वजनिक पंडालों और आयोजनों के लिए खरीदी जा रही हैं। दुकानदारों को त्योहार के दौरान अच्छी बिक्री होने की आस है।

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शारदीय नवरात्र के अवसर पर शहर के बाजारों में मां दुर्गा की प्रतिमाओं का कारोबार तेज हो गया है। जगह-जगह सजी दुकानों और आगरा-अलीगढ़ रोड के फुटपाथों पर आकर्षक प्रतिमाएं बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। इनकी कीमत 500 रुपये से लेकर 15 हजार रुपये तक है।