Hathras News: पति पर पत्नी की हत्या के प्रयास का आरोप, बेटी ने शोर मचाकर बचाया

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गांव नगला कृपा निवासी किरण ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका पति चंद्रवीर कुछ महीने पहले वाहन चालक का काम करता था। काफी समय से वह मजदूरी आदि करने नहीं जाता है। किरण का आरोप है कि चंद्रवीर घर का सामान बेचकर मिलने वाले रुपये शराब पीने में खर्च कर देता है। किरण स्वयं मेहनत-मजदूरी कर अपनी करीब आठ वर्षीय बेटी कामिनी और छह वर्षीय बेटे कुलदीप का पालन-पोषण कर रही है। महिला का आरोप है कि उसका पति अपनी मां विरमा देवी के साथ भी आए दिन मारपीट करता है। विज्ञापन

शुक्रवार रात करीब आठ बजे चंद्रवीर ने घर के अंदर कथित तौर पर फंदा लगाकर किरण को जान से मारने की कोशिश की। इसी दौरान बेटी कामिनी ने घटना देख ली और शोर मचाते हुए विरोध किया। आरोप है कि इसके बाद चंद्रवीर ने किरण को आंगन में गिराकर हाथ से भी गला दबाने का प्रयास किया। किरण ने किसी तरह खुद को बचा लिया और चोटिल हालत में पैदल मुरसान कोतवाली पहुंच गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए किरण को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा है। गांव नगला कृपा निवासी किरण ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका पति चंद्रवीर कुछ महीने पहले वाहन चालक का काम करता था। काफी समय से वह मजदूरी आदि करने नहीं जाता है। किरण का आरोप है कि चंद्रवीर घर का सामान बेचकर मिलने वाले रुपये शराब पीने में खर्च कर देता है। किरण स्वयं मेहनत-मजदूरी कर अपनी करीब आठ वर्षीय बेटी कामिनी और छह वर्षीय बेटे कुलदीप का पालन-पोषण कर रही है। महिला का आरोप है कि उसका पति अपनी मां विरमा देवी के साथ भी आए दिन मारपीट करता है।शुक्रवार रात करीब आठ बजे चंद्रवीर ने घर के अंदर कथित तौर पर फंदा लगाकर किरण को जान से मारने की कोशिश की। इसी दौरान बेटी कामिनी ने घटना देख ली और शोर मचाते हुए विरोध किया। आरोप है कि इसके बाद चंद्रवीर ने किरण को आंगन में गिराकर हाथ से भी गला दबाने का प्रयास किया। किरण ने किसी तरह खुद को बचा लिया और चोटिल हालत में पैदल मुरसान कोतवाली पहुंच गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए किरण को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा है।

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क्षेत्र के गांव नगला कृपा में शुक्रवार रात घरेलू विवाद के दौरान एक महिला को उसके पति ने फंदा लगाकर उसे मारने का प्रयास किया। आरोपी पति ने महिला की गर्दन पर पैर रखकर और हाथ से गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की, लेकिन महिला की आठ वर्षीय बेटी ने शोर मचाकर बचा लिया। महिला के गले पर चोट के निशान हैं। वह किसी तरह वहां से निकलकर पैदल मुरसान कोतवाली पहुंची और पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने महिला को चिकित्सीय परीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा है।