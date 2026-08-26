Hathras News: अस्पताल की बिजली गुल, मरीजों ने झेली परेशानी

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जिला अस्पताल में एक्स-रे व सीटी स्कैन में देरी हुई, जिससे मारामारी की स्थिति रही। वहीं पैथोलॉजी लैब पर भी गैलरी में मरीजों की लंबी लाइन लग गई। जिला अस्पताल के अलावा डीटीओ कार्यालय का इन्वर्टर सुबह ही जवाब दे गया था। इससे यहां अंधेरा छाया रहा। कर्मचारी व यहां टीबी की दवा लेने आने वाले मरीजों को गर्मी में बैठना पड़ा। टीबी अस्पताल व इमरजेंसी में जेनरेटर तो चला, लेकिन लगातार चलने के कारण बीच में बंद करना पड़ा। इस दौरान मरीज वैकल्पिक साधनों से हवा करते नजर आए।

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प्रगतिपुरम फीडर में सोमवार रात आई खराबी के कारण मंगलवार को मरीजों को समस्या का सामना करना पड़ा। बिजली न होने के कारण मंगलवार को जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं जनरेटर पर रहीं। बीच-बीच में ओवरलोड के कारण जनरेटर बंद होने के कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा।