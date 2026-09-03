Hathras Ground Report: हींग कारोबार से बदली किस्मत तो स्टेडियम तराश रहा हुनर, हाथरस में विकास की जमीनी हकीकत

हाथरस में खेल सुविधाओं को बढ़ाने और युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण का अवसर देने के लिए स्टेडियम में कई विकास कार्य कराए गए हैं। यहां खिलाड़ियों को मिल रही सुविधाओं और इनसे हुए बदलाव को लेकर अमर उजाला की टीम ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों से बातचीत की।सौरभ बंसल ने बताया कि स्टेडियम में इंटरलॉकिंग और सिंथेटिक सुविधाएं विकसित की गई हैं, जिससे खिलाड़ियों को काफी सहूलियत मिली है। फुटबॉल कोच वर्षा रानी ने बताया कि यहां करीब 45 बच्चे प्रशिक्षण के लिए आते हैं। स्टेडियम में मल्टीपरपज हॉल का निर्माण भी चल रहा है। इसके अलावा शूटिंग रेंज तैयार की गई है और वेटलिफ्टिंग हॉल समेत कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन सुविधाओं के विस्तार से स्थानीय युवाओं को अपने ही जिले में अलग-अलग खेलों की तैयारी और प्रशिक्षण का बेहतर अवसर मिल रहा है।