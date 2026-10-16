Hathras News: जयकारों के साथ निकली हनुमानजी की शोभायात्रा, पुष्पों से स्वागत

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शोभायात्रा हनुमान गली स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर से पूजा-अर्चना के बाद शुरू हुई। गाजे-बाजे के साथ निकली यह शोभायात्रा शहर के प्रमुख बाजारों से गुजरी। इसमें भगवान श्रीराम-लक्ष्मण, पवनपुत्र हनुमान और सुग्रीव के स्वरूपों की झांकियां शामिल थीं। वानर सेना के कलाकारों ने करतब दिखाए। जय श्रीराम के जयकारों से मार्ग गूंज उठा। शोभायात्रा अटल टाल स्थित बगीची पर समाप्त हुई, जहां श्रद्धालुओं ने आरती की। इसके बाद बाली वध और सुग्रीव के राज्याभिषेक की लीला का प्रभावशाली मंचन हुआ। इस मंचन ने अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश दिया।सार्वजनिक धार्मिक सभा के अध्यक्ष रामबहादुर यादव, उपाध्यक्ष मुकेश कुमार गौतम और मंत्री कैलाश चंद्र अग्रवाल ने आयोजन को सफल बनाया। उपमंत्री रामअवतार यादव, कोषाध्यक्ष राजेंद्र कुमार अग्रवाल, संयोजक क्षमा शर्मा और सह-संयोजक ऋषिका भाटिया का भी योगदान रहा। उपाध्यक्ष अमित यादव और प्रबंधक कृष्ण कुमार गौतम ने भी सहयोग दिया।संरक्षक उमाशंकर शर्मा, डॉ. अविन शर्मा, शिव कुमार बंसल और सुनील कुमार बंसल ने भी सराहनीय भूमिका निभाई। आयोजन को सफल बनाने में सार्वजनिक धार्मिक सभा के अध्यक्ष रामबहादुर यादव, उपाध्यक्ष मुकेश कुमार गौतम, मंत्री कैलाश चंद्र अग्रवाल, उपमंत्री रामअवतार यादव, कोषाध्यक्ष राजेंद्र कुमार अग्रवाल, संयोजक क्षमा शर्मा, सह-संयोजक ऋषिका भाटिया, उपाध्यक्ष अमित यादव, प्रबंधक कृष्ण कुमार गौतम आदि मौजूद रहे।