Hathras News: कढ़ाईदार शॉल व एथनिक लेयरिंग का बढ़ा क्रेज

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नयागंज, कमला बाजार, गुड़हाई और बैनीगंज के कपड़ा बाजारों में खरीदारी के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। साड़ी, सूट और कुर्ती के साथ मैचिंग या कंट्रास्ट कढ़ाई वाले शॉल पसंद किए जा रहे हैं। खासकर युवतियां और कामकाजी महिलाएं साधारण कुर्ता सेट के साथ भारी कारीगरी वाले स्टेटमेंट शॉल पहनकर आकर्षक लुक अपना रही हैं। कपड़ा कारोबारी जितेंद्र लूथरा, विपिन कुमार के अनुसार, यह फैशन सर्दी से बचाव के साथ साधारण परिधान को भी पार्टी वियर लुक देता है। बढ़ती मांग को देखते हुए व्यापारियों ने अमृतसर, लुधियाना और कश्मीर से कढ़ाईदार शॉल और स्टोल की नई रेंज मंगाई है।बाजार में इन वैरायटी की सबसे ज्यादा मांग- कश्मीरी और आरी वर्क शॉल: शादी-समारोहों के लिए साड़ियों के साथ बारीक धागे और जरी की कढ़ाई वाले शॉल की सबसे ज्यादा खरीदारी हो रही है।- प्रिंटेड पश्मीना स्टोल: रोजमर्रा के इस्तेमाल और ऑफिस जाने वाली महिलाओं के बीच हल्के वजन वाले डिजिटल प्रिंटेड पश्मीना स्टोल लोकप्रिय बने हुए हैं।- वेलवेट और वूलन फ्यूजन: ठंड से बचाव के साथ-साथ रॉयल लुक के लिए बॉर्डर वर्क वाले वेलवेट व वूलन स्टोल भी खूब पसंद किए जा रहे हैं।