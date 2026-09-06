Hathras News: गहरे रंग और हल्की साड़ियों का बढ़ा क्रेज

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शहर के कपड़ा बाजार और साड़ी शोरूम में जॉर्जेट, शिफॉन और क्रीप फैब्रिक महिलाओं की पहली पसंद बने हुए हैं। व्यापारियों के अनुसार ग्राहक भारी कढ़ाई और गोटा-पत्ती के बजाय साधारण, चमकदार और ग्रेसफुल साड़ियों को पसंद कर रही हैं। बिना भारी सितारे या वर्क के भी फैब्रिक की प्राकृतिक चमक इन्हें आकर्षक बना रही है।बाजार में डार्क मरून, बॉटल ग्रीन, रॉयल ब्लू, वाइन और डार्क पर्पल जैसे रंगों की विशेष मांग है। हल्की होने के कारण इन्हें पूरे दिन आसानी से पहना जा सकता है। साड़ी विक्रेता पीयूष शेट्टी और अशोक कुमार ने बताया कि नई रेंज बजट में भी उपलब्ध है। बाजार में 800 से 3000 रुपये तक की कीमत में विभिन्न डिजाइनों की साड़ियां मिल रही हैं। मध्यमवर्गीय परिवारों और युवतियों में इनका खासा उत्साह है।