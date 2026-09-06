फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Overflowing pond turns lane into a problem in Pihura

Hathras News: पीहुरा में पोखर के ओवरफ्लो से गली बनी मुसीबत

Sun, 06 Sep 2026 02:56 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:56 AM IST
विज्ञापन
Overflowing pond turns lane into a problem in Pihura
मानिकपुर पर गड्ढा एवं जलभराव को लेकर विरोध प्रदर्शन करते वहां के निवासी - फोटो : samvad
गांव पीहुरा में बीच आबादी स्थित पोखर ग्रामीणों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ लोगों ने पोखर और उसके रास्ते पर कब्जा कर मकान बना लिए हैं। इससे पोखर का क्षेत्र सीमित हो गया है।
विज्ञापन

ग्रामीण ओम प्रकाश ने बताया कि वह परिवार के साथ करीब 20 साल से इसी गली में रह रहे हैं। हर बारिश में पोखर का पानी भरने से उन्हें परेशानी झेलनी पड़ती है। रविकांत ने बताया कि गली में उसकी छोटी दुकान है, लेकिन जलभराव के कारण ग्राहक नहीं पहुंच पाते। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने प्रधान को समस्या के समाधान की उम्मीद में वोट दिया था, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ। जलभराव के कारण बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है। खेतों से चारा लेकर आने वाले ग्रामीणों को भी पानी से होकर गुजरना पड़ता है। कई बार अभिभावक बच्चों को साथ लेकर जाते हैं।
विज्ञापन

एडीओ पंचायत अनिल उपाध्याय ने बताया कि पोखर पर अवैध कब्जे के कारण ओवरफ्लो की समस्या होती है। कई बार डीजल पंप से पानी निकलवाया गया है। रविवार को फिर पंप लगवाकर पानी निकाला जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed