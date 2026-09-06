Hathras News: पीहुरा में पोखर के ओवरफ्लो से गली बनी मुसीबत

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ग्रामीण ओम प्रकाश ने बताया कि वह परिवार के साथ करीब 20 साल से इसी गली में रह रहे हैं। हर बारिश में पोखर का पानी भरने से उन्हें परेशानी झेलनी पड़ती है। रविकांत ने बताया कि गली में उसकी छोटी दुकान है, लेकिन जलभराव के कारण ग्राहक नहीं पहुंच पाते। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने प्रधान को समस्या के समाधान की उम्मीद में वोट दिया था, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ। जलभराव के कारण बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है। खेतों से चारा लेकर आने वाले ग्रामीणों को भी पानी से होकर गुजरना पड़ता है। कई बार अभिभावक बच्चों को साथ लेकर जाते हैं।एडीओ पंचायत अनिल उपाध्याय ने बताया कि पोखर पर अवैध कब्जे के कारण ओवरफ्लो की समस्या होती है। कई बार डीजल पंप से पानी निकलवाया गया है। रविवार को फिर पंप लगवाकर पानी निकाला जाएगा।