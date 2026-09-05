Hathras News: भ्रष्टाचार में फंसे जेई की जमानत याचिका खारिज

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साकेत कॉलोनी निवासी प्रशांत कौशिक द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर 10 मार्च 2025 को मामले की गंभीरता को देखते हुए त्रिसदस्यीय समिति बनाई गई थी, जिसमें अपर जिलाधिकारी न्यायिक, उपजिलाधिकारी और वरिष्ठ कोषाधिकारी को शामिल किया गया था। जांच में सामने आया कि जेई हर्षवर्धन ने पद का दुरुपयोग करते हुए फर्जी एफडीआर बनाईं, बैंकों की नकली मोहरें लगाईं और सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना निविदादाताओं की धरोहर राशि वापस की।इसके अलावा वर्ष 2023-24 में हैंडपंप स्थापना की माप पुस्तिकाओं में हेरफेर करके 5,30,586 रुपये का अधिक भुगतान कराने की अनियमितता पाई गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर कोतवाली हाथरस गेट में 31 मई 2025 को हर्षवर्धन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना के दौरान पुलिस ने मामले में धारा 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की बढ़ोतरी की और चार जुलाई 2026 को चार्जशीट दाखिल कर दी। मुकदमे में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं शामिल हैं।कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार जनपद अलीगढ़ न्यायालय के पास है, न कि हाथरस न्यायालय के पास। क्षेत्राधिकार के अभाव के कारण कोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर बिना कोई टिप्पणी किए अग्रिम जमानत याचिका को निरस्त कर दिया।