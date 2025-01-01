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पीड़ित ने महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि पति की नशे की लत व मारपीट से परेशान होने के कारण उसकी पहली शादी टूट गई थी। इसके बाद बुजुर्ग माता-पिता की स्थिति और परिवार व गांव के लोगों ने दूसरे विवाह की सलाह दी। सासनी के गांव निवासी युवक से फोन पर बातचीत के जरिये उसकी जान-पहचान हुई।शिकायतकर्ता के अनुसार युवक ने आगरा में अपना मकान होने की बात कही थी, जिसके बाद सात अगस्त 2022 को दोनों ने प्रेम विवाह किया। महिला का आरोप है कि शादी के दो महीने बाद उसे पता चला कि आगरा का वह मकान किराये का था।महिला का आरोप है कि गांव आने के बाद ससुराल पक्ष का व्यवहार उसके प्रति ठीक नहीं था। एक दिन उन पर गलत कार्य के लिए दबाव बनाया गया। जब उसने इन्कार कर दिया तो उसे पीटा और सिगरेट से जलाया।आरोप है कि पति, देवर, सास, दो ननद और ससुर ने मिलकर उसे पीटा और बेहोश होने के बाद उसे मरा समझकर चले गए, जिसके बाद एक अन्य महिला की मदद से वह वहां से निकल सकी। शिकायतकर्ता ने आठ लाख रुपये नकद तथा सोने-चांदी के विभिन्न आभूषण हड़प लेने का आरोप लगाया है। सीओ सिटी हिमांशु माथुर ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।