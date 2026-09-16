Hathras News: सादाबाद में फॉल्ट से दो हजार उपभोक्ताओं ने पांच घंटे झेला बिजली संकट

विज्ञापन

मंगलवार सुबह करीब आठ बजे कोल्ड फीडर की बीसीबी में लगा केबल बक्सा अचानक तेज धमाके के साथ खराब हो गया। धमाके के बाद विद्युत आपूर्ति तुरंत बंद हो गई, जिससे व्यापक असर पड़ा। फॉल्ट का सीधा असर टाउन वन और कोल्ड फीडर से जुड़े क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति पर पड़ा। सुबह के समय बिजली गुल होने से लोगों को दैनिक कार्यों में भारी दिक्कतें आईं। पानी भरने के लिए उन्हें हैंडपंपों पर पहुंचकर पानी भरना पड़ा।भीषण गर्मी के मौसम में विद्युत उपकरण भी शोपीस बने रहे। आटा चक्कियां भी खामोश पड़ी रहीं, जिससे लोगों को अनाज पीसने में परेशानी हुई। बिजली कर्मियों की टीम ने फॉल्ट की सूचना मिलते ही तुरंत मरम्मत का काम शुरू किया। उन्होंने लगातार काम करते हुए बीसीबी और केबल बक्से में आई खराबी को ठीक किया। करीब पांच घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोपहर करीब डेढ़ बजे बिजली आपूर्ति बहाल हो सकी। एक्सईएन अमित कुमार ने बताया कि बीसीबी में फॉल्ट की वजह से आपूर्ति गुल रही थी। इसे दुरुस्त कराकर आपूर्ति को बहाल करा दी है।