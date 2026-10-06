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Hathras News: अस्पताल के बाहर पांच अवैध एंबुलेंस सीज

Tue, 06 Oct 2026 02:02 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Tue, 06 Oct 2026 02:02 AM IST
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Five illegal ambulances seized outside the hospital
एआरटीओ कार्यालय में खड़ी कराई गईं सीज एंबुलेंस। स्रोत : परिवहन विभाग - फोटो : Department
बागला संयुक्त जिला अस्पताल के बाहर सोमवार शाम परिवहन विभाग की टीम ने सघन चेकिंग अभियान चलाकर नियमों की अनदेखी कर संचालित हो रही पांच प्राइवेट एंबुलेंसों को सीज कर दिया। कार्रवाई से एंबुलेंस संचालकों में अफरा-तफरी मच गई।
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एआरटीओ लक्ष्मण प्रसाद और पीटीओ रामबाबू के नेतृत्व में प्रवर्तन दल ने अस्पताल के मुख्य गेट और ओवरब्रिज के नीचे खड़े वाहनों की जांच की। अधिकारियों ने पंजीकरण, फिटनेस, बीमा, टैक्स और परमिट समेत अन्य दस्तावेजों की पड़ताल की।
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जांच में नियमों का उल्लंघन मिलने पर पांच एंबुलेंस सीज की गईं। इनमें दो संचालकों ने मौके पर करीब 12 हजार रुपये शमन शुल्क जमा किया, जबकि अन्य वाहनों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की गई। एआरटीओ ने बताया कि बिना वैध फिटनेस व बीमा और अवैध पार्किंग में खड़े होकर मरीजों को ले जाने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। संवाद
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