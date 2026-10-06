Hathras News: झुंड में बैठे लोगों को पुलिस पर पीटने का आरोप

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नगर पालिका अध्यक्ष ने पत्र में कहा है कि रविवार की रात्रि करीब आठ बजे कोतवाली प्रभारी निरीक्षक शिवकुमार शर्मा और कस्बा इंचार्ज रामनरेश सिंह द्वारा मौहल्ला नौरगाबाद पश्चिमी जीटी रोड पहुंचे और वहां बैठे लोगों से जाने के लिए कहा। इसके बाद मौहल्ला नौखेल में कस्बा इंचार्ज ने स्थानीय दुकानदारों को भीड़ नहीं बैठाने की चेतावनी दी।आरोप है कि लोगों ने विरोध किया तो उन्हें पीटा गया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। नगर पालिका अध्यक्ष ने एसपी से मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक शिवकुमार शर्मा का कहना है कि शाम ढलने के बाद दुकानों एवं मोहल्लों में लोगों का हुजूम जुट जाता है और आपस में बाद-विवाद होने लगता है। लड़कियों से छेड़खानी की शिकायतें लगातार मिल रही हैं, जिसके बाद झुंड में बैठे लोगों को सख्ती से हटाया गया, किसी से मारपीट नहीं की गई।