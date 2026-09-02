Hathras News: गूगल मैप की मदद से वाहन चोरी के पांच आरोपी गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Wed, 02 Sep 2026 02:24 AM IST
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यूपी-112 के डेटा विश्लेषण और गूगल मैप की मदद से तैयार की गई हॉट स्पॉट मैपिंग के जरिये पुलिस को वाहन चोरी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। एसओजी टीम और कोतवाली नगर पुलिस की संयुक्त टीम ने वाहन चोरी के पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये पांचों अंतरजनपदीय वाहन चोर गिरोह से जुड़े बताए जाते हैं।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे और उनकी निशानदेही से चोरी की 11 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी समेत कुल 12 दोपहिया वाहन बरामद किए हैं। पिछले चार महीनों में जिले में हो रहीं वाहन चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए एसपी चिरंजीवनाथ सिन्हा ने विशेष टीमों का गठन किया था।
पुलिस टीमों ने यूपी-112 पर आईं वाहन चोरी की कॉल्स का गहन डेटा विश्लेषण किया। जिन इलाकों से सबसे ज्यादा वाहन चोरी हुए थे, उन्हें गूगल मैप पर चिह्नित कर एक कॉर्डिनेटेड हॉटस्पॉट मैप तैयार किया गया। संवाद
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पुलिस ने आरोपियों के कब्जे और उनकी निशानदेही से चोरी की 11 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी समेत कुल 12 दोपहिया वाहन बरामद किए हैं। पिछले चार महीनों में जिले में हो रहीं वाहन चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए एसपी चिरंजीवनाथ सिन्हा ने विशेष टीमों का गठन किया था।
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पुलिस टीमों ने यूपी-112 पर आईं वाहन चोरी की कॉल्स का गहन डेटा विश्लेषण किया। जिन इलाकों से सबसे ज्यादा वाहन चोरी हुए थे, उन्हें गूगल मैप पर चिह्नित कर एक कॉर्डिनेटेड हॉटस्पॉट मैप तैयार किया गया। संवाद
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