Hathras News: गोदाम पर छापा मारकर 12 लाख के पटाखे पकड़े

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मुखबिर की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक विपिन चौधरी ने पुलिस बल के साथ राधिका ढाबा के निकट गोदाम के पास पहुंचकर छानबीन की, तो वहां निजी गोदाम में पटाखों से भरे कार्टन और बोरियां रखी मिलीं। इन सभी को सील कर दिया गया और मौके से दो लोगों को हिरासत में लिया गया।कोतवाली प्रभारी ने बताया कि जांच के दौरान आरोपी रोहित शर्मा ने पटाखों के भंडारण के संबंध में पुलिस को अपना लाइसेंस दिखाया। लाइसेंस पर 1500 किलोग्राम क्षमता की अनुमति थी। इसकी वैद्यता 24 अगस्त 2028 तक बताई गई, जबकि लाइसेंस में भंडारण का स्वीकृत स्थान आगरा-अलीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नगला भंभू जाट अंकित है।इसके विपरीत पटाखों का स्टॉक अर्जुन सिंह के गोदाम में रखा मिला। मौके पर अग्निशमन उपकरण उपलब्ध नहीं मिले और भंडारण की मात्रा निर्धारित क्षमता से अधिक मिली। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने अपने नाम अर्जुन सिंह निवासी रूहल और रोहित शर्मा निवासी द्वारिकापुर बताए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम की धारा 1884 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।