Hathras News: सीएचसी परिसर में खड़ी कंडम एंबुलेंस में लगी आग

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गौरतलब है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में लंबे समय से कई जर्जर और कंडम एंबुलेंस खड़ी हैं, जिनका अब प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इन एंबुलेंस की स्थिति काफी खराब है और परिसर में खुले में खड़ी होने के कारण सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले 20 सितंबर को भी सीएचसी परिसर में खड़ी एक कंडम एंबुलेंस में अचानक भीषण आग लग गई थी।अब चार दिन बाद बुधवार को फिर एक जर्जर एंबुलेंस में आग लगने की घटना सामने आने से सीएचसी परिसर में खड़ी कंडम एंबुलेंस की सुरक्षा और उनके निस्तारण पर सवाल उठने लगे हैं। बुधवार को लगी आग का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। संवाद